05 Июля 2023
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Фото: rzd.ru

Приложение и сайт РЖД не работают из-за хакерской атаки

Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной хакерской атаке. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Купить билеты на поезда через сайт и приложение сейчас невозможно. В РЖД заявили, что стараются как можно быстрее восстановить их работу.

Отмечается, что кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.

В мае сайты правительства ХМАО, а также сайты всех окружных департаментов перестали работать из-за мощнейшей за последние годы DDOS-атаки. Атака шла с IP-адресов разных стран.

Теги: ржд, хакерская атака, сайт, приложение


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