В Тюменской области предложили разделить посты губернатора и премьер-министра области

Кандидат в губернаторы Тюменской области Владимир Пискайкин считает, что глава региона не должен возглавлять правительство области.

"Мы предлагали, и сейчас поддерживаем эту мысль, разделить должности губернатора и председателя правительства области, и заявляем о необходимости создания Уставного суда Тюменской области", - написал Пискайкин в своем telegram-канале.

Сейчас Уставные суды упразднены, но, например, Татарстан создает Конституционный Совет. Это произошло потому, что дух права создается именно в этих органах.

"У нас есть совет губернаторов, совет законодателей, но это все не то. В таком Совете должны работать ученые, практикующие юристы, без этого унификацию законодательства не сделать, а это – главное условие усиления интеграционных процессов", - считает Пискайкин.

Не могут отдельные ярмарки, гастроли хоров и даже договоры создавать работающую корпорацию, считает политик.

"Думаю, мы должны сосредоточиться не только на этих вопросах, но и на разработке закона о сложнопостроенных субъектах федерации", - подытожил Пискайкин.

Напомним, ранее депутат думы Югры Михаил Селюков разработал законопроект, предлагающий отменить выборы губернатора Тюменской области на территории автономного округа. В разговоре с Накануне.RU Селюков уточнил, что сейчас нет правовых оснований для проведения выборов губернатора Тюменской области на территории Югры. Позже он на заседании парламента раскритиковал решение его коллег принять заочно постановление о договоре по выборам в Югре губернатора Тюменской области. По его словам, нарушено одно из правил законотворческой деятельности – публичность.

Ранее депутаты Тюменской областной думы утвердили дату выборов губернатора. Они пройдут 10 сентября. От "Единой России" за место поборется действующий глава региона Александр Моор.