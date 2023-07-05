В Псковской области утвердили странную программу повышения рождаемости

В Псковской области утвердили программу повышения рождаемости на 2023-2025 гг. Ее подписал губернатор Михаил Ведерников, который сообщил об этом на своих страницах в соцсетях.

Регион является самым быстро вымирающим в России. В 2022 году число умерших в 2,5 раза превысило число родившихся. "Естественная" убыль населения превысила 6,5 тыс. человек, или 1,1% населения. Суммарный коэффициент рождаемости опустился до 1,3 ребенка на женщину с 1,8 в 2016 году. Причем большое падение произошло в прошлом году - с 1,5 до 1,3.

Программа вrлючает следующие дополнительные меры поддержки семей:

• единовременная денежная выплата в 100 тыс. рублей женщинам до 25 лет при рождении первого ребенка;

• ежемесячная региональная выплата 1,5 тыс. рублей для женщин в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка после 31 мая 2023 года и до достижения им возраста 1,5 лет;

• освобождение женщин до 25 лет от транспортного налога при рождении первого ребенка и до достижения ребёнком возраста трех лет;

• погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам до 300 тыс. рублей семьям при рождении первого ребенка.

Программа согласована с областным Собранием депутатов. На ее реализацию предусмотрено 50 млн рублей, сообщил губернатор. Приглашались ли демографы, неизвестно.

Можно заметить, что местные власти пытаются стимулировать рождение первых детей женщинами до 25 лет, что, как показывает мировая практика, практически не поддается стимулированию. По поводу критерия "до 25 лет" на страницах губернатора много критических комментариев.

При этом программа противоречит как и имеющейся возрастной структуре населения, так и возрастной структуре рождаемости. Наибольшее падение рождаемости в 2022 году пришлось на женщин 30-34 лет (18%), которых больше в 1,5 раза и на которых приходится основная рождаемость вторых детей. Поэтому стимулирование рождаемости первых детей, само по себе неэффективное, сопровождается еще и тем, что этих женщин намного меньше, так как они родились на рубеже веков, а женщины, которых намного больше и которые могут родить второго ребенка, "забыты".

Кроме того, рождаемость в возрасте до 25 лет в Псковской области почти на треть ниже, чем в возрасте 25-29 лет. С учетом этого региональные власти пытаются стимулировать рождаемость, которая заведомо намного ниже рождаемости в более старших возрастах. Так, в прошлом году до 25 лет в области родили менее 800 женщин, до 300 лет - более 1000, а в возрасте 30-34 лет - более 1200. Разница более чем в 1,5 раза. Даже в 35-39 лет в регионе рожают чаще, чем до 25, просто за счет большей численности.

Данная программа не может привести к росту рождаемости, так как финансовые меры поддержки почти что "умножаются на ноль", а демографическая политика, как и на федеральном уровне, подменяется социальной.

Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что проблема демографии не решается размером маткапитала или текущих пособий. Влияние общества потребления перевешивает все. Согласно данным Mediascope, уже треть подростков ориентированы на бездетность.