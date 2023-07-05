Директора уральского завода застрелили в собственном кабинете

Жизнь директора пышминского завода "Пластблок" Сергея Лухманова оборвалась 3 июля. Неизвестный ворвался к нему в кабинет с ружьем, выстрелил и сбежал. информацию об этом Накануне.RU подтвердили на заводе.

Прощание с Сергеем Лухмановым пройдет завтра на Новопышминском кладбище. До назначения нового директора, его обязанности исполняет сын Лухманова. На заводе также сообщили, что сегодня поступает очень много звонков от клиентов, а потому поспешили успокоить - все заказы будут выполнены.

В ГУ МВД и СКР по Свердловской области трагедию пока не комментируют.