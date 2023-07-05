Депутаты парламента Иркутской области готовят законопроект о компенсации арендной платы за жилье для бюджетников в селах и военных городках

Проект закона о компенсации арендной платы за жилье для работников муниципальных организаций, расположенных в сельской местности и на территории военных городков, разрабатывается по инициативе депутатов Законодательного Собрания Иркутской области. Об этом сегодня на заседании Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований сообщил спикер областного парламента Александр Ведерников. Участие в работе Совета приняли депутаты Заксобрания, руководители профильных министерств, Контрольно-счетной палаты и Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, мэры и главы территорий, председатели муниципальных Дум, сообщает пресс-служба регионального парламента.

На заседании рассмотрели вопрос обеспечения служебным жильем работников социальных учреждений. Александр Ведерников подчеркнул, что обе эти темы актуальны для большинства территорий Иркутской области: «Многие территории испытывают дефицит работников социальной сферы. Чтобы привлечь и закрепить у себя специалистов, надо предлагать людям хорошую зарплату и жилье. А денег в местных бюджетах на создание таких привлекательных условий для специалистов либо не хватает, либо совсем нет. Не во всех территориях есть специализированный жилой фонд. Ряд законопроектов по поддержке работников социальной сферы принят на сессиях депутатами областного парламента. Но помимо этого нашему региону нужна отдельная, точечная программа по строительству жилья для бюджетников, чтобы вопрос с кадрами решался системно».

Особенно остро вопрос с жильем стоит в сельских территориях. Так, глава Владимирского муниципального образования Заларинского района Елена Макарова рассказала, что фельдшер в поселении арендует жилье, которое будет вынуждена освободить через несколько месяцев. В местном бюджете нет средств, чтобы помочь специалисту построить дом. В некоторых муниципалитетах меры поддержки работникам соцсферы оказываются за счет местных бюджетов, но проблема с кадрами до сих пор не решена. Председатель Думы Нижнеудинского района Ольга Конушкина считает, что специалистов может привлечь возможность приватизации служебного жилья: «В нашем муниципальном образовании есть положение о передаче специализированного жилья в собственность, если специалист отработает пять лет. Но на уровне региона должна быть соответствующая программа с единым механизмом».

По словам и.о. министра здравоохранения Иркутской области Алексея Шелехова, в регионе ведется строительство жилья для медиков. Так, в этом году планируется сдача объектов в Нижнеудинске. Кроме того, рассматриваются вопросы предоставления медработникам льготной ипотеки. По информации министра образования Иркутской области Максима Парфенова, мониторинг потребности в жилье проводился четыре года назад, на тот момент улучшить жилищные условия хотели больше восьми тысяч работников образования. Также руководитель регионального минобра рассказал про опыт Мурманской области, где молодые специалисты, переезжающие работать в сельскую местность, получают ежемесячную фиксированную компенсацию за аренду жилья. Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова привела пример Качугского района, где некому работать в новой поликлинике: «В новую поликлинику, строительства которой мы добивались, не могут набрать специалистов. Главный врач пытается решать этот вопрос, и есть работники, которые хотели бы туда поехать, но отказываются, потому что там нет возможности ни купить, ни арендовать жилье. При отсутствии специалистов любое, даже самое современное лечебное учреждение будет просто медицинским музеем».

Александр Ведерников отметил, что обсуждение вопроса обозначило несколько моментов, требующих решения: «Меры поддержки важны, но создавать специализированный жилой фонд необходимо. Молодому специалисту сначала надо осмотреться на новом месте, обжиться, а уже потом брать ипотеку, чтобы купить или построить постоянное жилье. Мэры и главы территорий больше остальных заинтересованы в строительстве такого жилья, им просто нужна финансовая помощь из областного бюджета, все остальное они сделают сами. А чтобы не возникало ситуаций, как в Качуге, необходимо синхронизировать действие программ. Если строим медучреждение, параллельно решаем и вопрос с жильем».

Кроме того, участники заседания обсудили вопрос внедрения и развития информационных систем в учреждениях здравоохранения. Алексей Шелехов сказал, что по сравнению с предыдущим годом жители региона стали активнее пользоваться возможностью дистанционно записаться на прием к врачу, оформить электронный рецепт или получить информацию из электронных карт. В планах регионального минздрава запустить сервисы прикрепления пациентов к поликлиникам, записи на платные услуги и на диспансеризацию. При этом, как сообщил министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко, ведется работа по устранению цифрового неравенства через подключение населенных пунктов к скоростному интернету.

По итогам заседания приняты проекты решений, которые будут направлены в правительство Иркутской области.