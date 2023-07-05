05 Июля 2023
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Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Сибирскую язву выявили еще у трех жителей Тувы

Число заболевших сибирской язвой в России увеличилось. Как передает ТАСС, этот диагноз поставили еще трем жителям Тувы.

По данным регионального Россельхознадзора, все заболевшие – из Барун-Хемчикского района республики.

30 июня сообщалось, что в Туве выявлен случай заболевания сибирской язвой.

По данным прокуратуры, 23 июня на чабанской стоянке жителем села Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. 29 июня один из участников забоя скота обратился в районную больницу по месту жительства с жалобами на ухудшение состояния здоровья. Мужчину госпитализировали.

Теги: сибирская язва, тува


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