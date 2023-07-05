В Челябинской области прокуратура проводит проверку из-за загрязнения реки техническим маслом

В Челябинской области транспортная прокуратура организовала проверку по факту попадания в реку в поселке Бердяуш технического масла, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, техническое масло хранилось на территории тяговой подстанции железнодорожного предприятия. Специалисты дадут оценку объему загрязнения земельного участка и водного объекта. Будут приняты меры для ликвидации причиненного ущерба.

Напомним, по факту загрязнении реки проверку проводит и СК.