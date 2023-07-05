ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина

В Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов в военкомате, а также на объекте энергосистемы, сообщает ФСБ РФ.

Задержан гражданин России 1980 года рождения, который, по данным спецслужбы, является "сторонником украинского неонацизма". По месту его проживания изъяты компоненты для создания самодельного взрывного устройства.

Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и о госизмене.

В конце мая в Геленджике предотвратили теракт. Был задержан сторонник украинского неонацизма, планировавший устроить взрыв на территории одного из объектов правоохранительных структур региона.