Подписано распоряжение о проведении фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в документе профильным министерствам поставлены задачи по проведению мероприятия на высоком организационном уровне. Также он закрепляет даты основных этапов фестиваля университетского спорта.

Официально фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 16 августа по 2 сентября 2023 года. Встречать делегации будут с 16 по 17 августа, а с 17 по 18 августа пройдут первые тренировки команд. Сами соревнования начнутся 19 августа и продлятся до 31 августа.

Напомним, изначально в столице Урала должна была состояться Всемирная летняя Универсиада, однако затем ее отменили – Куйвашев подписал соответствующий указ. Вместо нее пройдет Международный фестиваль университетского спорта с командами из стран БРИКС, ШОС и СНГ.

Накануне Владимир Путин пригласил сборные всех стран Шанхайской организации сотрудничества на фестиваль университетского спорта в Екатеринбург.