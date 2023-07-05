Комитет Госдумы отконил законопроект о запрете закрывать сельские школы без учета мнения жителей

Профильный комитет Госдумы отклонил законопроект о запрете закрывать сельские школы без учета мнения жителей. Заключение комитета опубликовано в электронной базе Госдумы.

В конце декабря законопроект внес депутат Алексей Куринный. Он отмечает, что в России зачастую в составе городского поселения находится один или несколько сельских населенных пунктов, иногда расположенных на значительном расстоянии от своего административного центра. Ликвидировать школы в сельских поселениях, согласно закону, можно только с учетом мнения жителей, а вот на сельские населенные пункты городских поселений такие гарантии не распространяются.

Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению рекомендовал отклонить законопроект. Его предлагается рассмотреть в первом чтении 19 июля.

В России с начала XXI века было закрыто более 20 тыс. сельских школ. Невозможность обеспечить качественное образование в сельских школах является одной из причин его замены "цифрой", признал в 2021 году министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. По его словам, у государства нет возможностей содержать малокомплектные сельские школы.