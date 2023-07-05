05 Июля 2023
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Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье проходящий по делу о мошенничестве экс-депутат подал иск о банкротстве

Проходящий по делу о мошенничестве с жильем для детей-сирот бывший депутат заксобрания Пермского края Виктор Плюснин просит признать его банкротом.

Заявления поступило в арбитражный суд Пермского края 4 июля, говорится в карточке дела на сайте инстанции. Иные обстоятельства не приведены.

Напомним, Плюснин обвинен в мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на строительство 400-квартирного дома в Добрянке, в который должны были переехать дети-сироты и переселенцы из аварийного жилья. На строительство жилья были заключены контракты, общая стоимость которых составила 310,6 млн руб.

Теги: Виктор Плюснин, банкротство


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Ранее 19.10.2022 10:05 Мск Экс-депутата заксобрания Прикамья подозревают в мошенничестве из-за строительства дома для детей-сирот

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