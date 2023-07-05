В Прикамье проходящий по делу о мошенничестве экс-депутат подал иск о банкротстве

Проходящий по делу о мошенничестве с жильем для детей-сирот бывший депутат заксобрания Пермского края Виктор Плюснин просит признать его банкротом.

Заявления поступило в арбитражный суд Пермского края 4 июля, говорится в карточке дела на сайте инстанции. Иные обстоятельства не приведены.

Напомним, Плюснин обвинен в мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на строительство 400-квартирного дома в Добрянке, в который должны были переехать дети-сироты и переселенцы из аварийного жилья. На строительство жилья были заключены контракты, общая стоимость которых составила 310,6 млн руб.