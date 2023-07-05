В Екатеринбурге до 1 августа изменили схему движения трамваев по Волгоградской

В Екатеринбурге временно изменена схема движения трамваев по улице Волгоградской.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, специалисты закрыли движение транспорта по путепроводу на Волгоградской с 5 июля по 1 августа 2023 года. Как пояснили в мэрии, это связано с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии в Академический район.

До окончания работ будет закрыто движение трамваев от остановки "Волгоградская" до Западного трамвайного депо в обоих направлениях. Сразу пять маршрутов изменят свой путь следования:

№1 пойдет от остановки "Вторчермет" через улицы Титова, 8 Марта, Радищева, Белореченскую до остановки "Волгоградская";

№3 – от ЦПКиО через улицы Мичурина, Тверитина, Луначарского, Челюскинцев, Московскую, Верх-Исетский бульвар, остановку ВИЗ, улицы Татищева, Викулова до Западного трамвайного депо;

№18 – от Западного депо через улицы Викулова, Татищева, проспект Ленина, Гагарина, Блюхера до остановки "Шарташ";

№19 – от Западного депо через улицы Викулова, Красноуральскую, Халтурина, Бебеля, Машиностроителей до остановки "Машиностроителей";

№21 – от ЦПКиО через улицы Мичурина, Тверитина, Луначарского, Куйбышева, 8 Марта, Радищева, Белореченскую до остановки "Волгоградская".

Ранее сообщалось, что этим летом в Екатеринбурге дважды закроют движение по улице Серафимы Дерябиной. На участках будут проводиться работы по строительству трамвайной линии в Академический.