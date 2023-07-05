ВСУ начали третью волну контрнаступления в преддверии саммита НАТО, - советник Пушилина

ВСУ в третий раз пошли в контрнаступление в преддверии саммита НАТО, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, противник "выбрал за основу то же Запорожское направление".

"Сейчас полыхает все от Днепра практически до стыка в Запорожской области и Донецкой Народной Республике", — цитирует Кимаковского РИА Новости.

Советник врио главы ДНР отметил, что ВСУ "не могут прорвать даже первую линию обороны".

Напомним, саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Как заявил на днях Владимир Зеленский, Украине нужно "показать результаты на поле боя" до его начала. Президент Украины при этом признал, что контрнаступление ВСУ замедлилось. Он объясняет это плохой погодой (проливные дожди) и желанием сберечь жизни военных.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что на саммите в Вильнюсе будет одобрена многолетняя программа военных поставок для Украины.