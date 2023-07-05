Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об утеплении фасадов домов в Челябинске

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу из-за утепления фасадов многоквартирных домов в Челябинске, сообщили Накануне.RU в информационном центре СКР.

Речь идет о домах на Комсомольском проспекте. Жители не согласны с действиями управляющей компании и представителей фонда капитального ремонта и считают, что оснований для утепления фасадов нет.

"Изначально гражданам озвучивалась сумма в несколько раз ниже фактической стоимости. Денежные средства будут удержаны из взносов на капитальный ремонт. При этом жильцы домов полагают, что законных оснований для утепления фасадов зданий не было, а их подписи в протоколе голосования подделаны", - рассказали в информационном центре СК.