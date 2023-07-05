СМИ: Дефицит импортных запчастей грозит остановкой полетов Ан-2

Эксплуатанты российских самолетов Ан-2 столкнулись с дефицитом импортных запчастей. Европейские поставщики отказались работать с Россией посла начала СВО. Проблема обсуждалась рабочей группой Госсовета, но решение пока не найдено, пишет РБК.

На совещании группы гендиректор Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) Павел Ненастьев указал на проблемы с поставками и подорожанием запчастей для Ан-2. Он также заявил о необходимости производства в России около 60 видов комплектующих для этих самолетов.

Если не принять меры, у МАРЗ и других ремонтных предприятий "может просто-напросто прекратиться возможность оказывать сервисные услуги", говорит Ненастьев. "Это грозит остановкой парка самолетов Ан-2", — предупредил он.

Такого же мнения придерживаются на Шахтинском авиационно-ремонтном заводе, а также в Сибирском научно-исследовательском институте авиации (СибНИА), который Минпромторг назначил разработчиком самолетов Ан-2 на территории России.