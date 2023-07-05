05 Июля 2023
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Фото: Sputnik / Антон Вергун

В Челябинской области более 400 человек обратились в филиал госфонда "Защитники России" за месяц

В Челябинской области за месяц в филиал госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" поступило 472 обращения от 401 гражданина, сообщила вице-губернатор Ирина Гехт.

119 обращений уже решено. По словам Ирины Гехт, чаще всего в фонд обращаются по поводу получения удостоверения ветерана боевых действий, денежных выплат и юридической помощи.

Напомним, в конце мая в Челябинске открыли региональный филиал государственного Фонда "Защитники Отечества" по оказанию помощи ветеранам боевых действий и семьям погибших бойцов спецоперации. Фонд будут координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы реабилитации и оформления инвалидности, помогать в образовании, повышении квалификации и трудоустройстве. Адресная помощь будет предоставляться в режиме "одного окна". Социальные координаторы будут осуществлять персональное сопровождение ветеранов и членов семей погибших.

Теги: Защитники России, СВО, Ирина Гехт,


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