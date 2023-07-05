05 Июля 2023
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Фото: Пресс-служба партии &quot;Новые люди&quot;

"Новые люди" хотят законодательно усилить защиту врачебной тайны

Руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев и его коллега по фракции вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внесли законопроект об усилении защиты врачебной тайны.

Они предлагают предоставить гражданам право запретить предоставлять любым лицам, кроме их лечащих врачей, любую информацию о состоянии их здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе или прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи без письменного или электронного согласия гражданина.

Сейчас, согласно законодательству, предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина допускается в 11 случаях. Но среди них есть сомнительные - например, в медико-профилактических целях. В результате данные, представляющие врачебную тайну, могут стать известны очень многим. Так, на незаконных торговых площадках в даркнете широко представлены услуги продавцов по продаже сведений, содержащих врачебную тайну. Необходимо снизить риски для граждан, уверены авторы инициативы.

Недавние повсеместные требования предоставить доказательства ковид-вакцинации или отрицательный тест на ковид как раз и были требованиям фактически публично сообщить данные, являющимися врачебной тайной. Однако это игнорировалось под предлогом заботы об общем благе и общественном здоровье. При этом рост смертности в 2021 году в данных условиях составил 37%, или 650 тыс. смертей, - один из самых больших показателей в мире.

Теги: врачебная тайна, врачи, персональные данные


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