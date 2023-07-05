СМИ: Подмосковных полицейских научат тактике уличных боев

В Московской области полицейских будут учить тактике ведения боев в условиях города, стрельбе из ручных пулеметов, метанию осколочных гранат и тактической медицине. Telegram-канал Mash сообщает, что решение о такой переподготовке было принято после "пригожинского марша".

24-25 июня сотрудники подмосковного полицейского главка экстренно перебрасывались в Москву для усиления. По данным канала, руководство полицейского главка приняло решение научить сотрудников использовать АКС-74У, АК-74 и пистолетом Макарова в условиях уличных боев.

Источник канала сообщает, что женщины-полицейские встретили это нововведение без особого энтузиазма.