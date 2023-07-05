Константин Беляев назначен новым председателем Арбитражного суда Уральского округа

Председатель Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда в Перми Константин Беляев перешел на пост председателя Арбитражного суда Уральского округа. Об этом говорится в указе президента РФ. С новой должностью Беляева поздравил полпред в УрФО Владимир Якушев.

"Перестройка логистических цепочек и появление новых экономических партнеров у предприятий Уральского федерального округа неизбежно отразятся на работе арбитража. Будут возникать новые вопросы и экономические споры. От того, насколько качественно и профессионально они будут рассматриваться, во многом зависит дальнейшее развитие экономики", – подчеркнул Владимир Якушев.

Он также добавил, что Беляева ждет много работы: помимо повышения профессиональных компетенций судей и сотрудников судов, на его плечи ляжет решение вопроса внедрения в процесс правосудия цифровых решений и системная работа по обобщению и анализу практики Верховного и Конституционного суда. Якушев вручил Беляеву удостоверение председателя Арбитражного суда Уральского округа, отметив, что опыт и управленческие качества помогут ему на новом месте.

Напомним, свою прежнюю должность Константин Беляев занимал с апреля 2018 года. На своем новом посту он пробудет минимум 6 лет.