05 Июля 2023
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Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Константин Беляев назначен новым председателем Арбитражного суда Уральского округа

Председатель Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда в Перми Константин Беляев перешел на пост председателя Арбитражного суда Уральского округа. Об этом говорится в указе президента РФ. С новой должностью Беляева поздравил полпред в УрФО Владимир Якушев.

Константин Беляев, председатель Арбитражного суда Уральского округа(2023)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

"Перестройка логистических цепочек и появление новых экономических партнеров у предприятий Уральского федерального округа неизбежно отразятся на работе арбитража. Будут возникать новые вопросы и экономические споры. От того, насколько качественно и профессионально они будут рассматриваться, во многом зависит дальнейшее развитие экономики", – подчеркнул Владимир Якушев.

Владимир Якушев и Константин Беляев на назначении председателя Арбитражного суда Уральского округа(2023)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Он также добавил, что Беляева ждет много работы: помимо повышения профессиональных компетенций судей и сотрудников судов, на его плечи ляжет решение вопроса внедрения в процесс правосудия цифровых решений и системная работа по обобщению и анализу практики Верховного и Конституционного суда. Якушев вручил Беляеву удостоверение председателя Арбитражного суда Уральского округа, отметив, что опыт и управленческие качества помогут ему на новом месте.

Напомним, свою прежнюю должность Константин Беляев занимал с апреля 2018 года. На своем новом посту он пробудет минимум 6 лет.

Теги: Беляев, Арбитражный суд Уральского округа


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