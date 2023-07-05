05 Июля 2023
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Политика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Губернатор инициировал развитие коммунальной и дорожной инфраструктуры Тюмени

Глава Тюменской области Александр Моор провел личный прием граждан и раздал поручения.
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Жительница села Сингуль Татарский Ялуторовского района Дания Мулюкова задала губернатору вопрос об отсутствии централизованного водоснабжения на улице Спортивной. По плану, строительство водопроводной сети должно завершиться к концу ноября 2023 г., сообщил глава муниципалитета Андрей Гильгенберг.

Александр Моор взял на личный контроль сроки выполнения работ. Еще один вопрос из Ялуторовского района – от жительницы деревни Яр Гюзели Маркиной. Ее интересовал срок завершения строительства школьной спортивной площадки.

"Поручил обеспечить ввод спортивного объекта в строй к Дню знаний 1 сентября. Там будут проходить физкультурные мероприятия для жителей деревни. Кроме того, сельчане всех возрастов смогут самостоятельно заниматься спортом в комфортных условиях", - цитирует Моора информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор дал различные поручения, направленные на совершенствование коммунальной и дорожной инфраструктуры в областном центре и Тюменском районе.

Напомним, ранее Моор выразил мнение, что для дальнейшего развития региональной экономики нужна и важна каждая инициатива местных предпринимателей, независимо от объема инвестиций.

Теги: Александр Моор, личный прием, поручения


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