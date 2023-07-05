В Екатеринбурге за поддержку ВСУ задержан уроженец Украины с российским паспортом

В Екатеринбурге по делу о государственной измене задержан уроженец Украины с российским гражданством. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области.

По данным ведомства, операция проводилась совместно с Пограничным управлением ФСБ по Челябинской области. Уроженец Украины, имеющий гражданство РФ и проживающий за рубежом, был задержан при попытке пересечения государственной границы России.

Спецслужбой установлено, что во время специальной военной операции 39-летний мужчина перевел деньги на банковский счет, используемый для сбора средств в поддержку вооруженных сил Украины. Также, как выяснили в ФСБ, он помог артиллерийским подразделениям ВСУ приобрести оборудование спутниковой связи для передачи координат расположения Вооруженных Сил России.

Следственным подразделением свердловского УФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена". Задержанному предъявлено обвинение, ему грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия суд заключил его под стражу.