05 Июля 2023
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Происшествия Тюменская область
Фото: telegram-канал &quot;Антитеррор Урал&quot; / t.me/antiterror_ural

В Тюменской области ликвидировали террориста, планировавшего подрыв нефтегазового узла

В Тюменской области ликвидирован, предположительно, террорист. Он приехал к нефтегазовому распределительному узлу со взрывчаткой. Когда его попытались задержать оперативники, неизвестный открыл по ним огонь.

По данным источника telegram-канала Shot, все произошло в лесу возле деревни Кукушки Исетского района. Неизвестный поздно вечером приехал к нефтегазовому распределительному узлу. Оперативники попытались задержать мужчину, но он стал отстреливаться из пистолета и был убит ответным огнем.

При себе у злоумышленника было самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова калибра 9 мм с полным боекомплектом, пишет канал. Предположительно, мужчина хотел устроить взрыв на стратегическом объекте. Сейчас выясняется личность неудавшегося террориста и устанавливаются его возможные связи с зарубежными кураторами.

Теги: Террорист, уничтожение, ликвидация, деревня Кукушки, Исетский район


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