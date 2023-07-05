В Тюменской области ликвидировали террориста, планировавшего подрыв нефтегазового узла

В Тюменской области ликвидирован, предположительно, террорист. Он приехал к нефтегазовому распределительному узлу со взрывчаткой. Когда его попытались задержать оперативники, неизвестный открыл по ним огонь.

По данным источника telegram-канала Shot, все произошло в лесу возле деревни Кукушки Исетского района. Неизвестный поздно вечером приехал к нефтегазовому распределительному узлу. Оперативники попытались задержать мужчину, но он стал отстреливаться из пистолета и был убит ответным огнем.

При себе у злоумышленника было самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова калибра 9 мм с полным боекомплектом, пишет канал. Предположительно, мужчина хотел устроить взрыв на стратегическом объекте. Сейчас выясняется личность неудавшегося террориста и устанавливаются его возможные связи с зарубежными кураторами.