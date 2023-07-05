05 Июля 2023
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Общество Украина
Фото: Украинская Православная Церковь

Украинский режим ужесточил доступ в Киево-Печерскую лавру

С 5 июля 2023 года украинский режим ужесточил доступ в Нижнюю лавру. Верующим можно будет находиться там только с 9 до 18 часов, а "нижний" вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы "Живоносный Источник" отныне закрывается насовсем.
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Напомним, на днях режим поставил монахам ультиматум. Они должны были до 4 июля покинуть лавру. В случае отказа грозило срезание и замена замков и опечатывание корпусов. Вчера комиссия минкульта пыталась опечатать корпуса, но верующие не дали этого сделать.

Видимо, режим пошел по пути выдавливания верующих, чтобы они не могли препятствовать произволу.

В УПЦ назвали действия минкульта незаконными.

"В монастыре живет много монахов, которые десятилетиями имеют регистрацию по этому адресу. Никто без решения суда не имеет право ограничивать им возможность для прохода к месту их проживания. Во-вторых, этим распоряжением делается препятствие для верующих попасть к началу хотя бы одного утреннего богослужения - литургии. В терминологии уголовного кодекса это называется - препятствие для религиозной деятельности и совершения религиозных обрядов", - заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент.

Адвокат лавры протоиерей Никита Чекман подчеркивает, что любые высказывания представителей заповедника о наличии у них правовых оснований опечатывать корпуса голословны. Эти действия подпадают под статью "самоуправство".

Отметим, что Киево-Печерская лавра восстанавливалась и содержалась Церковью с 1988 году без участия украинских властей. Однако Зеленский заявил, что выгонит монахов, так как они, граждане Украины, для него не являются украинцами.

Теги: украина, церковь, УПЦ, киево-печерская лавра


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