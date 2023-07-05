Россияне стали активно ввозить подержанные японские машины через Дальний Восток

Россияне все чаще ввозят в страну корейские и японские автомобили для личного пользования. В первом полугодии 2023 года Владивостокская таможня оформила более 130 тыс. таких автомобилей. Это в два раза больше, чем за такой же период прошлого года.

"Резкий рост ввоза иномарок произошел в прошлом году из-за ряда факторов: введенных санкций в отношении России, ухода с российского рынка крупных международных автомобильных компаний, выгодного курса валют и дефицита новых автомобилей, что продолжает сохранять динамику ввоза автомобилей на сегодняшний день", - цитируют "Ведомости" представителя таможни.

В июне Минпромторг сообщил, что российский автомобильный рынок по многим параметрам уже вернулся или почти вернулся к довоенным показателям, но есть ряд трендов, которые вызывают беспокойство. Так, с 10% до 30% выросло число ввозимых в страну автомобилей – б/у и новых. С их помощью удается покрывать восстановившийся спрос, но к развитию автопрома это не ведет, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов ПМЭФ.

По его словам, в январе-мае 2023 года в стране зарегистрировано 414 тыс. новых автомобилей – это почти на 25 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Май к маю вообще показывает троекратный рост 92 тыс. против 36 тыс. в прошлом году.

"Доля автомобилей, произведенных в России, на рынке была 70-75%, сейчас она 33-36%. К 2025 году доля должна вернуться к показателю хотя бы 60%", - говорит Каримов.