05 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Первоуральске вынесли приговор "копам под прикрытием", похитившим наркомана

Первоуральский городской суд определился с наказанием для двух местных жителей, решивших нажиться на человеке с зависимостью. Об этом Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 30 июля прошлого года обвиняемые нашли на улице телефон, куда на протяжение 5 часов приходили сообщения от неизвестного, желавшего купить наркотики. Мужчины решили притвориться полицейскими под прикрытием, после чего задержали потерпевшего, стали вымогать у него деньги, а после отвезли к себе домой и поочередно избивали. Ранее мы подробно рассказывали об инциденте. В результате все, чем удалось поживиться злоумышленникам - это 50 тыс. рублей.

В отношении похитителей возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: пп. "а", "в", "г", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

Первоуральский городской суд назначил одному из осужденных наказание в виде 6 лет лишения свободы, а второму - в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, каждый из осужденных выплатит пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: наркотик, полиция, телефон, похищение, вымогательство, избиение, Первоуральск


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