Киев призвал готовиться к взрыву на ЗАЭС

Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС и призвал готовиться к срочной эвакуации. Жителям даны рекомендации по сбору эвакуационного чемоданчика.

"Плотно обмотайте чемодан или рюкзак пищевой пленкой или скотчем. Это значительно облегчит процесс их дезактивации на санитарных постах", – сообщает киевский минздрав.

Накануне ВСУ сделали провокационное сообщение о том, что российские военные якобы разместили посторонние предметы, похожие на взрывные устройства, на внешней кровле 3-го и 4-го энергоблоков ЗАЭС. Позже это повторил Владимир Зеленский.

Украинские телеграм-каналы несколько недель пишут о том, что украинский режим рассчитывает на ядерный инцидент как повод для военного вмешательства НАТО или как минимум усиление военной помощи накануне саммита альянса в Вильнюсе. Это поддерживает Британия, но США относятся гораздо сдержаннее.

Политолог Сергей Марков пишет, что многие мировые лидеры звонили в Вашингтон с просьбой не совершать ядерный теракт. Ночью ожидалось, что украинский режим нанесет удар высокоточными ракетами НАТО и, возможно, ракетй "Точка-У", начиненной радиоактивными веществами.