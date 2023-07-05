В челябинском городе мусоровоз врезался в жилой дом

В Чебаркуле Челябинской области мусоровоз сбил дорожное ограждение, столкнулся с легковым автомобилем и въехал в жилой дом.

Как сообщили Накануне.RU в ОГИБДД города, ДТП произошло вечером 4 июля на улице Мира.

Водителю мусоровоза стало плохо и его госпитализировали в больницу. Автомобиль остался на проезжей части и перекрывал проезд, тогда его помощник, у которого нет прав управления транспортными средствами, решил отогнать мусоровоз, чтобы освободить выезд автомобилям. В результате грузовой автомобиль совершил наезд на дорожное ограждение, после чего совершил касательное столкновение с автомобилем ВАЗ 2120 и въехал в жилой дом. В результате ДТП механические повреждения получили автомобили.

На водителя составили административные материалы за повреждение дорожного сооружения и за управление автомобилем без права управления транспортным средством.