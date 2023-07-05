05 Июля 2023
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Фото:Роскосмос

ООН объявила о начале Эль-Ниньо, который изменит планету

Климатическое агентство ООН официально объявило о начале Эль-Ниньо или Южной осцилляции – глобального климатического явления, которое приведет к скачку температур по всей планете и экстремальным погодным явлениям.

По оценкам Всемирной метеорологической организации, существует 90-процентная вероятность того, что Эль-Ниньо продлится минимум до конца 2023 года и будет "как минимум умеренным". Организация призвала правительства всего мира отреагировать на предупреждение и предпринять "немедленные шаги для защиты жизней и средств к существованию".

"Наступление Эль-Ниньо значительно повысит вероятность того, что температурные рекорды будут побиты, и станет причиной более экстремальной жары во многих частях мира и в океане", — сказал Петтери Таалас, генеральный секретарь ВМО.

В майском отчете ВМЛ говорится о 66-процентной вероятности повышения среднегодовой приповерхностной глобальной температуры в период до 2027 года на 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. Такое повышение в Парижском соглашении по климату названо предельным – после его превышения возможно наступление "переломных моментов", они могут привести к резким сдвигам во всей системе жизнеобеспечения Земли.

Последние Эль-Ниньо происходили в 2002-2003 годах, а до этого – в 1986-1987 гг. Эль-Ниньо (в переводе с испанского "мальчик") представляет из себя изменение температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Нагретые воды начинают смещаться к востоку, что приводит к ослабеванию или вообще полному исчезновению пассатов – тропических ветров, влияющих на формирование климата во всех регионах мира.

Теги: эль-ниньо, климат, погода


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