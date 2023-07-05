Депутат Вихарев передал артиллеристам квадрокоптер Mavik 3T с тепловизором

Дивизион артиллеристов в зоне СВО получили очередную посылку от депутат гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева. В этот раз эко-активист и основатель медфракции передал дорогостоящий современный и высокоточный квадрокоптер, который подарит солдатам ночное видение на высоте птичьего полета.

"Парни попросили приобрести для них квадрокоптер Mavik 3T с тепловизором. Это устройство способно работать на расстоянии 15 километров, а его максимальное полетное время составляет 45 минут. Верю, что любая посильная помощь СВО приближает скорейшее возвращение бойцов домой, - рассказал Алексей Вихарев.

Военнослужащие уже оценили технику и возлагают на нее большие надежды.

"Теперь с этой "птичкой" разведчики дивизиона смогут ночью вести эффективное наблюдение за противником, а также корректировать огонь", - прокомментировал командир батареи артиллеристов Максим.

Это не первый раз, когда Алексей Вихарев присылает артиллеристам необходимое для сражения оборудование. Недавно депутат направил им сразу несколько посылок, среди которых были квадрокоптеры, тепловизоры, бинокли, рации, активные наушники с шумоподавлением и другое боевое снаряжение. На сегодняшний день дивизион обеспечен всем необходимым. Вихарев считает, что дополнительная помощь не бывает лишней, поскольку в боевых условиях оборудование быстро выходит из строя.

Напомним, что Алексей Вихарев поддерживает свердловских бойцов на протяжении всей спецоперации. Он и депутаты медицинской фракции гордумы собирают и отправляют гуманитарную помощь, закупают необходимую спецтехнику для выполнения боевых задач, а также оборудование и вещи, облегчающие быт в полевых условиях. На сегодняшний день всего на эту помощь направлено свыше 37 млн рублей.