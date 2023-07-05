Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине, - FT

Издание Financial Times утверждает, что лидер КНР Си Цзиньпин предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине.

FT со ссылкой на китайские и западные официальные лица сообщает, что Путин и Си Цзиньпин обсудили этот вопрос во время визита китайского лидера в Москву в марте.

Отмечается, что позиция Пекина по ядерному оружию была включена в план Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Как сообщалось, в марте Путин по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпинем в Кремле прокомментировал инициативы Китая по мирному урегулированию. Он также предупредил, что если "коллективный Запад" начнет поставлять на Украину оружие с ядерным компонентом, Россия будет вынуждена реагировать на это.