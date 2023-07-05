Система ПВО сработала при обстреле белгородского города Валуйки, есть пострадавшая

При обстреле украинскими военными города Валуйки Белгородской области сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, сбиты "три цели на подлете к городу" и один БПЛА. Еще 12 снарядов из РСЗО "Град" были выпущены по частному жилому сектору.

Губернатор уточнил, что есть одна пострадавшая. Женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ.

По предварительным данным, повреждены восемь частных жилых домов, а также линия электропередачи, сообщил Гладков.

19 июня Валуйки также оказался под сильным обстрелом. Сообщалось, что жители города прячутся от обстрела в подвалах. Также поступала информация о пострадавших.