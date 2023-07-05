Трутнев пообещал увольнять проректоров в вузах, где нет патриотических кружков

Вице-премьер российского правительства и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев пообещал увольнять проректоров по воспитательной работе в дальневосточных вузах, если те не организуют патриотические объединения, передает "Коммерсант".

На встрече со студентами Дальневосточного федерального университета Трутнев заявил, что патриотическое движение должно быть в каждом вузе России. Вице-премьер назначил на 5 июля встречу с проректорами по воспитательной работе и пообещал проверить их работу.

"Для меня существуют ли патриотические объединения в вузе будет, так сказать, проходным экзаменом. Вот если такое объединение отсутствует и не будет создано в самое ближайшее время, мы будем искать другого проректора", - цитирует Трутнева ТАСС.