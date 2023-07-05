05 Июля 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

Во Львовский облсовет депутатам принесли повестки

Депутатам Львовского облсовета перед заседанием вручили повестки в военкомат. Об этом сообщил депутат Иосиф Сытник.
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Недавно глава Львовского областного территориального центра комплектования Александр Тищенко заявил, что добровольно в военкоматы приходят лишь около 20% военнообязанных мужчин "от планового задания, которое мы должны выполнить". И если не отлавливать военнообязанных, то "мобилизация может оказаться под угрозой".

Однако украинские телеграм-каналы считают раздачу повесток львовским депутатам пиар-акцией. В реальности ни один депутат воевать не будет.

"Технологически это хороший информационный кейс, чтобы боты в сети могли в комментариях постить эту новость и говорить, что вот власть уже призывает даже депутатов, а не только "селян" и простых украинцев, кто не смог откупиться. Цель информационной пиар-акции: погасить негатив в обществе по отношению к власти и военкомам", - пишет "Легитимный".

Как отмечает "Картель", у всех депутатов давно есть "откос". А акция была рассчитана на публику.

На днях Владимир Зеленский подписал закон о расширении перечня лиц, подлежащих мобилизации. Отныне могут призывать и тех, у кого жена или родители являются инвалидами I или II группы, если в семье есть еще трудоспособные лица, которые могут их содержать.

Теги: мобилизация, украина


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