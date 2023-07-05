В Магнитогорске девочка застряла в сливной решетке фонтана

В Магнитогорске в сквере 50-летия Победы 13-летняя девочка застряла в сливной решетке фонтана, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Девочка оступилась и пальцами ноги застряла в сливной решетке. Очевидцы пытались самостоятельно освободить ребенка, но у них не получилось. На место вызвали спасателей. Они при помощи шанцевого инструмента отжали решетку и освободили ногу подростка.

Девочку передали сотрудникам скорой помощи.