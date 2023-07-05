05 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловская область и Москва подпишут соглашение о производстве квадрокоптеров

На предстоящей в Екатеринбурге международной промышленной выставке "Иннопром-2023" ожидается подписание соглашения между Москвой и Свердловской областью.

Как сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора, документ подпишут мэр Москвы Сергей Собянин и глава Среднего Урала Евгений Куйвашев. По данным канала, речь идет о производстве квадрокоптеров для сельского хозяйства, тушения пожаров, геологической разведки и других гражданских нужд.

Предполагается, что со стороны Москвы будут вложены инвестиции, а Свердловская область предоставит необходимые технологии.

Напомним, выставка пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страной-партнером в этом году станет Беларусь. Темой "Иннопрома-2023" будет "Устойчивое производство: стратегии обновления". Свердловскую область на выставке представят 35 компаний региона.

Теги: соглашение, квадрокоптеры, Иннопром


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