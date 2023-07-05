05 Июля 2023
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Фото: Reuters/Ints Kalnins

В "ФОРЭС" рассказали, кто из солдат СВО получит 5 миллионов рублей за поражение танка Leopard

В компании "ФОРЭС" рассказали, кто смог поразить первый танк Leopard, награда за который составляет 5 млн рублей. Определены и те, кто смог захватить или уничтожить последующие немецкие танки.

Напомним, что "ФОРЭС" обещал выплатить за захват или поражение первого танка Leopard 5 млн рублей, за второй — 2 млн рублей, а за каждый последующий — по 500 тыс. рублей.

По данным спецслужбы, первый танк в зоне СВО подорвался на минном поле, однако кто установил взрывчатку выяснить так и не удалось. По этой причине, денежную премию в 5 млн рублей получит экипаж ударно-разведывательного вертолета. Ряд солдат, которым выплатят 2 млн и 500 тыс. также уже определен.

"Встреча с героями, ставшими первыми, состоится вскоре — мы ожидаем по этому поводу информацию от Минобороны. Срок передачи финансового вознаграждения не зависит от компании "ФОРЭС" и связан исключительно со спецификой работы военнослужащих, их местонахождением и поиском возможного механизма выплаты с учетом всех обстоятельств. Никакие иные сведения и детали нам не рекомендовано разглашать", — рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, что музыкальный продюсер, основатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселев также учредил денежную премию за уничтожение западных танков в ходе СВО.

Теги: ФОРЭС, СВО, выплаты, танк,  Leopard


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