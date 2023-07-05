05 Июля 2023
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Фото: Генеральная прокуратура России

Генпрокурор России провел ряд двусторонних встреч в ходе визита в Екатеринбург

В рамках своего рабочего визита в Екатеринбург генеральный прокурор России Игорь Краснов провел ряд двусторонних встреч.

Как сообщили Накануне.RU в Генеральной прокуратуре РФ, Краснов встретился с главами делегаций Армении Анной Вардапетян, Белоруссии Андреем Шведом, Казахстана Асхатом Жумагали, Киргизии Курманкулом Зулушевым и Таджикистана Сулаймоном Султонзодой. Все они участвовали в VIII заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции. Мероприятие прошло накануне в уральской столице.

Заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Екатеринбурге(2023)|Фото: Генеральная прокуратура России

В ходе двусторонних встреч генпрокурор России, в частности, рассказал, что взял на личный контроль строительство девяти российских школ в Киргизии. Также он сообщил, что состоявшееся обсуждение вопросов борьбы с коррупцией показало общность подходов всех участвующих стран.

Напомним, что Игорь Краснов был избран председателем Межгосударственного совета по противодействию коррупции на период до его очередного заседания. Оно состоится в Таджикистане в следующем году.

Теги: Краснов, встречи, визит, Екатеринбург


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Ранее 04.07.2023 15:15 Мск В Екатеринбурге генпрокурор России избран председателем совета по противодействию коррупции

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