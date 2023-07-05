На привокзальную площадь Кунгура вернули памятник Ленину

Бывший мэр Кунгура Амир Махмудов сообщил о том, что на привокзальную площадь города вернули памятник Владимиру Ленину. Монумент прошел капитальный ремонт и вернулся на свое место.

Махмудов на своей странице "ВКонтакте" рассказал, что после того, как в марте на привокзальной площади Кунгура упал памятник Ленину, многие отреагировали на это событие. Коммунисты города обивали пороги администрации, убеждая восстановить памятник. Когда этого не произошло, Кунгурский горком КПРФ начал работу по переносу памятника с улицы Маркса (у бывшего кожклуба) на привокзальную площадь.

Состоялись сбор подписей, встречи с владельцами земельного участка, переговоры с руководством Свердловской железной дороги (РЖД). Махмудов уточнил, что железнодорожники не только перевезли памятник, но и отреставрировали. И добились восстановления памятника. Около 2 тыс. человек подписали петицию по возвращению памятника на свое историческое место.

"Итог – сегодня началась установка памятника после капитального ремонта", - написал Махмудов.