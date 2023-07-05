05 Июля 2023
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Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Перечень нормативных словарей будет утверждать Правительство

Правительство РФ издало постановление о порядке формирования и утверждения списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года. В Минпросвещения отмечают, что сейчас очень много словарей, причем между ними могут быть противоречия. Необходим единый провереный список источников, контролируемый на государственном уровне.

Правительство РФ будет опираться на предложения правкомиссии по русскому языку. Научные организации и вузы смогут направлять заявки на включение словаря, справочника или грамматики в список. Но сделать это могут только те, в штате которых не менее 10 кандидатов или докторов наук в области филологии, которые проводят научные исследования в области русского языка или реализовывают программы высшего образования по филологии.

Правкомиссия определит не менее пяти экспертных организаций, которые проведут экспертизу полученных изданий на предмет точности, полноты и правильности отражения сведений о нормах современного русского литературного языка, а также понятности и легкости восприятия.

Важно, что в состав нормативного словаря будут включены не только слова современного русского литературного языка, но и перечень иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов.

"Они в том числе будут определять, какие слова или значения слов не могут употребляться в текстах нормативных правовых актов", – сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Нормативные словари будут также доступны в электронном виде. Их переиздание будет проходить не реже одного раза в пять лет.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в начале этого года, 56% россиян считают, что русский язык надо оберегать и бороться за его чистоту.

Теги: словари, русский язык


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