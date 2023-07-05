05 Июля 2023
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Фото:Накануне.RU

"Платон" для самолетов: "Ростех" хочет ввести дополнительные сборы с авиапассажиров

В Минтрансе обсуждают идею дополнительного сбора с пассажиров при приобретении билетов на самолет, сообщает "Коммерсантъ".иПо данным издания, речь идет о создании "резервного фонда поддержки пассажиров" на случай банкротства авиакомпании или экстренных отмен рейсов.

Инициатива принадлежит компании "Ростех", она обсуждается с 2021 года, напоминает газета. Сумма сбора пока не определена. В авиакомпаниях полагают, что он составит не менее 150–300 рублей. Почему вопросом занимается "Ростех", не вполне понятно, но в случае одобрения инициативы, планируется создать "национальную систему взаиморасчетов на воздушном транспорте" на базе единого оператора — АО "Авиагарант".

Еще в прошлом году газета "Известия" сообщила, что министерство совместно с АО "ТКП" и госпоркорацией "Ростех" обсуждают создание резервного фонда поддержки авиапассажиров. Фонд планируют создать не за счет бюджетных средств. При этом отмечалось, что данная инициатива не приведет к увеличению стоимости авиабилетов. Минтранс позже заявил, что не рассматривает вопрос введения дополнительных сборов авиапассажиров при покупке билетов.

Между тем, стоимость перелета в салоне экономического класса по России в мае 2023 года выросла на рекордные 28% по сравнению с маем 2022 года, до почти 7 тыс. руб. в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальное значение с 2000 года (более ранних данных нет). Предыдущий рекорд — 6 тыс. 900 руб. — ведомство зафиксировало 13 лет назад, в августе 2010 года. Еще в апреле в Минтрансе предупредили о росте цен на авиабилеты в России как раз до 30%, потому что власти значительно сократили субсидии авиакомпаниям по сравнению с 2022 годом, но Минфин ничего не предпринял. И цены на билеты могут вырасти еще больше из-за повышения ставки аренды самолетов.

Теги: минтранс, сбор, пассажиры, авиакомпании


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