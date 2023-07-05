В Челябинской области на трассе опрокинулся грузовик, водитель погиб

В Челябинской области на трассе М-5 опрокинулся грузовой автомобиль. Водитель от полученных травм скончался в больнице, сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД.

Авария произошла вечером 4 июля на 1651 км трассы в Катав-Ивановском районе.

Водитель грузового автомобиля "Мерседес" с полуприцепом, по предварительным данным, на изгибе дороги влево не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет, где грузовик опрокинулся.