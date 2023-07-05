Милашина: "Полипропиленовые трубы – это мощное оружие, очень больно"

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина рассказала, как ее избили в Чечне. Видео с рассказом женщины о нападении опубликовал Сергей Бабинец, руководитель "Команды против пыток" (ранее — "Комитет против пыток", был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался).

Милашина рассказывает, что сама неоднократно писала о применении полипропиленовых труб как орудия пыток в Чечне, а теперь "на своей шкуре убедилась – это мощное оружие, очень больно".

"Мы сели в серебристую "Приору", отъехали от аэропорта и нас нагнали три машины. Одну я запомнила хорошо — это была черная "Тойота Камри". Они выкинули таксиста из машины, нас посадили вниз головой. Проехали какое-то расстояние и машина заглохла. Нас затащили в какой-то овраг и начали избивать. Их было 10-15 человек. Били пропиленовыми трубами, которыми в Чечне обычно бьют задержанных", - рассказала журналистка.

"У меня пароль [на телефоне] сложный, а они меня спрашивают: "Скажи цифры". Я предложила сама разблочить телефон, но, чтобы это сделать, меня должны были прекратить избивать. А потом уже залили глаза зеленкой и я ничего не видела", - добавила Милашина.

По словам избитой журналистки, ей угрожали отрезать палец, но когда поняли, что телефон не разблокируется при помощи отпечатка – начали просто "методично" бить по каждому пальцу.

Милашина заявила, что собирается снова приехать в Чечню. Накануне она пропустила оглашение приговора Зареме Мусаевой, ради которого и прилетала из Москвы: "Я собираюсь снова приехать в Чечню. Только в этот раз воспользуюсь вежливым предложением омбудсмен ЧР Мансура Султаева. Надо было ему звонить, тогда бы он обеспечил защиту. На апелляцию по делу Заремы Мусаевой мы полетим".

Напомним, 4 июля Милашина и Немов приехали в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой. 54-летнюю женщину с диабетом обвиняют в мошенничестве и нападении на полицейского. Мусаева является женой и матерью оппозиционных чеченских активистов, которые сами находятся за границей. По дороге из аэропорта машину Милашиной и Немова остановили неизвестные и начали избивать. Им угрожали убийством, адвокату в ногу воткнули острый предмет, журналистке сломали пальцы, пытаясь получить код от ее телефона. Также у них забрали и испортили всю имевшуюся технику. После нападения их привезли из Грозного в больницу в Беслан, а потом в Москву.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку и представить доклад по факту нападения. В Кремле заявили, что президенту России доложено о нападении на журналистку и адвоката. "Речь идет об очень серьезном нападении", которое "требует энергичных мер" и "реализации следственных действий", сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.