ВСУ нанесли удар по Макеевке, пострадали 36 человек

В результате обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР погиб один и ранено 36 мирных жителей. В числе пострадавших – двое детей. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Макеевка, которая находится недалеко от Донецка, подверглась удару со стороны ВСУ поздно вечером во вторник. Под огнeм оказались жилые кварталы и больница в Червоногвардейском районе. Были повреждены несколько жилых домов, здания школы и детсада.

В июне и.о. главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватая подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Вновь был атакован центр Донецка – Ворошиловский район. Ударный беспилотник попал в квартиру многоэтажного жилого дома и загорелся. Никто из мирных жителей не пострадал – люди там не жили.