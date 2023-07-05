05 Июля 2023
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Фото:days.pravoslavie.ru

В Екатеринбург привезут мощи и икону святой Матроны Московской

Уже в этот четверг жители Екатеринбурга смогут помолиться у святого образа блаженной Матроны Московской. Икону и мощи доставят в Иоанно-Предтеченское архиерейское подворье Екатеринбурга в 16.55.

"Принесение святыни приурочено к престольному дню храма — празднику Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, отмечаемому 7 июля. Иоанно-Предтеченский собор — один из старейших храмов Урала, единственный храм города, который не закрывался в советское время", — сообщил руководитель службы протокола Екатеринбургской епархии и благочинный Всехсвятского округа храмов Екатеринбурга протоиерей Николай Тарантин.

Собор расположен по улице Репина, 6Б. Икона и мощи пробудут там до воскресенья 16 июля.

Теги: икона, мощи, святая, Матрона Московская, епархия, Екатеринбург


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