05 Июля 2023
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Фото:Накануне.RU

На приговор по делу о продаже ребенка в Екатеринбурге поступило две апелляции

Свердловский областной суд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор по делу о продаже ребенка в Екатеринбурге.
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Напомним, преступление было совершено в августе прошлого года. Жительница города Наргиза Айтматова, испытывая финансовые трудности, в ходе переписки в мессенджере договорилась с женщиной, действовавшей в рамках оперативного эксперимента, о продаже своего ребенка 2015 года рождения за 300 тысяч рублей. Продавец попросила задаток в 10 тысяч рублей, которые были ей переведены.

Затем в торговом центре она передала ребенка с приложением имеющихся у нее документов "покупательнице". После мать получила от последней 290 тысяч рублей и была тут же задержана сотрудниками полиции.

В апреле этого года Верх-Исетский районный суд признал Айтматову виновной. Ей было назначено пять лет в колонии общего режима. Однако на приговор поступило сразу две апелляции.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сама Наргиза Айтматова просит назначить ей более мягкое наказание, в том числе, не связанное с лишением свободы. А ее защитник настаивает на отсрочке исполнения приговора до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.

Рассмотрение обеих жалоб состоится в эту пятницу, 7 июля. Как уточнили в облсуде, оно будет проходить в закрытом судебном заседании.

Теги: ребенок, продажа, приговор, апелляции, Екатеринбург


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