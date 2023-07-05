05 Июля 2023
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Общество Тюменская область
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Глава Тюменской области проверил в столице региона работу обновленных поликлиник

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел отделение городской поликлиники № 8 в микрорайоне Казарово и городской поликлиники № 6 на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени. Кроме того, глава региона побывал в новом корпусе городской поликлиники № 12 на улице Пермякова.

Медучреждение в микрорайоне Казарово было открыто по просьбам жителей в июне 2023 г. Отделение поликлиники обслуживает более 2,4 тыс. человек, в том числе более 1 тыс. детей. Здесь работают участковые терапевт и педиатр. Действуют кабинеты неотложной помощи и раннего выявления заболеваний, а также лечебно-диагностический кабинет, в котором можно пройти электрокардиографию и получить физиотерапевтическое лечение, сообщает пресс-служба главы региона.

Отделение городской поликлиники № 6, обслуживающее более 50,3 тыс. человек, было капитально отремонтировано по поручению губернатора, который откликнулся на обращение горожан, высказанное в ходе одной из прямых линий. Работы завершили в 2023 г. В результате расширения коридоров и перепланировки кабинетов пребывание пациентов в лечебном учреждении стало более комфортным, поделился впечатлениями Александр Моор. Улучшились и условия работы медиков.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в одной из больниц Тюмени(2023)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Завершение масштабной реконструкции здания на ул. Пермякова в Тюмени, где располагается корпус городской поликлиники №12, позволило значительно улучшить качество медицинской помощи, оказываемой жителям Восточного административного округа. К медучреждению прикреплено порядка 27 тыс. человек, из них более 18 тыс. – дети. Особый интерес главы региона вызвало оснащенное самым современным оборудованием отделение медицинской реабилитации. Здесь есть даже тренажер виртуальной реальности. Он помогает пациентам, которые перенесли, например, инсульт, восстановить подвижность.

"Реабилитация сегодня – одно из самых актуальных направлений развития региональной системы здравоохранения", – уверен Александр Моор.

Реконструкция городских поликлиник, а также строительство модульных медучреждений в небольших деревнях и селах – ключевые направления реализации масштабной региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, подчеркнул губернатор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в одной из больниц Тюмени(2023)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Теги: Александр Моор, больница, строительство


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