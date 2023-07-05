05 Июля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге вспыхнула крыша жилой пятиэтажки

В среду утром в Екатеринбурге произошел крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, ранним утром 5 июля на пульт пожарной охраны уральской столицы поступил сигнал о возгорании на улице Первомайской. Полыхала кровля пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Жильцов пришлось срочно эвакуировать. В тушении задействовались 14 единиц техники и 41 человек личного состава. В начале восьмого утра открытое горение было ликвидировано. По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.

пожар на улице Первомайской в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сейчас для удаления дыма из подъездов пятиэтажки применяется тактическая вентиляция. Причину возгорания установят пожарные дознаватели.

пожар на улице Первомайской в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Теги: крыша, дом, пожар, МЧС, Екатеринбург


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