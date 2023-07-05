05 Июля 2023
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Политика В России
Фото: EADaily

СМИ: УК оштрафуют за отказ от перерасчета услуг ЖКХ

Управляющие компании в России будут наказывать за отказ пересчитать необоснованно завышенную плату за жилищно-коммунальные услуги.

Должностным лицам за такие нарушения грозит до 30 тыс. руб., а юрлицам — до 200 тыс. руб. Кабмин РФ поддержал внесение соответствующих изменений в КоАП.

За проект закона выступают и в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Однако в ТПП и в Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере считают, что новые нормы не окажут существенного влияния на работу коммунальщиков.

В качестве аргумента авторы законопроекта приводят данные о росте обращений россиян к главе государства, в правительство и в Минстрой об увеличении нарушений в сфере ЖКХ. Также они называют ряд регионов, где такие случаи были самими значительными.

Так, например, в 2021 году Государственная жилищная инспекция Челябинской области вынесла решения по возмещению материального ущерба гражданам, полученного в результате нарушений порядка начисления платы за ЖКУ в размере 14,3 млн руб., сообщают "Известия".

Теги: ЖКХ, УК, штрафы,


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