05 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: nakanune.ru

Совфед предложил развивать международные расчеты в рупиях, дирхамах и риалах

В Совете Федерации рекомендуют Центральному Банку России в рамках внешнеэкономической деятельности осуществлять расчеты в индийских рупиях, иранских риалах и дирхамах ОАЭ.

Об  этом следует из итогового постановления Совфеда после выступления председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Также парламентарии сенаторы рекомендуют кабмину продолжить работу по заключению межправительственных соглашений о клиринге в национальных валютах с дружественными странами "в целях содействия росту использования национальных валют в обслуживании внешнеторговых контрактов с приоритетными партнерами", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков рассказал в своем выступлении, что Россию поставили в очень сложные условия, но благодаря активным действиям органов государственной власти РФ динамично уходит в международных расчетах от доллара и других токсичных валют.

Теги: Совфед, ЦБ РФ, валюта


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