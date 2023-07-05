Совфед предложил развивать международные расчеты в рупиях, дирхамах и риалах

В Совете Федерации рекомендуют Центральному Банку России в рамках внешнеэкономической деятельности осуществлять расчеты в индийских рупиях, иранских риалах и дирхамах ОАЭ.

Об этом следует из итогового постановления Совфеда после выступления председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Также парламентарии сенаторы рекомендуют кабмину продолжить работу по заключению межправительственных соглашений о клиринге в национальных валютах с дружественными странами "в целях содействия росту использования национальных валют в обслуживании внешнеторговых контрактов с приоритетными партнерами", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков рассказал в своем выступлении, что Россию поставили в очень сложные условия, но благодаря активным действиям органов государственной власти РФ динамично уходит в международных расчетах от доллара и других токсичных валют.