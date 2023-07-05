05 Июля 2023
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Штраф за недопуск газовщиков в квартиру увеличится до 10 тысяч

В России могут в пять раз увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры.

Если это произойдет, то он составит до 10 тыс. руб. Идею поддержал кабмин, следует из официального отзыва правительства РФ на проект закона группы сенаторов.

В ближайшее время документ планируется внести на рассмотрение в Госдуму. Как считают эксперты, эта мера поможет в предотвращении взрывов в жилых домах, но лишь частично. Параллельно нужно внедрять технологии автоматического выявления утечек газа, субсидировать малоимущим замену старого оборудования, в частности плит.

Как сообщил аналитик "Народного фронта" Павел Склянчук, недопуск газовщиков в квартиру — одна из проблем обеспечения безопасности газа в быту.

При этом глава Гильдии инженеров газового оборудования Станислав Митюшин отметил, что случаи сознательного недопуска газовщиков составляют лишь около 1,5%. Это происходит, если люди провели незаконную перепланировку или у них нет денег на оплату услуг газовой компании, хотя это и стоит 1–2 тыс. рублей в год, сообщают "Известия".

Теги: газ, штрафы, Госдума


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